Чемпион Италии присоединился к «Дженоа»

34-летний голкипер продолжит карьеру в Италии

Сальваторе Сиригу / фото - Getty Images

Вратарь сборной Италии Сальваторе Сиригу стал игроком «Дженоа». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

На Евро-2020 34-летний голкипер был вторым вратарем национальной команды.

Сиригу защищал цвета «Торино» с 2017 года, а до этого выступал за ПСЖ, «Севилью», «Осасуну», «Палермо» и другие команды. В минувшем сезоне голкипер принял участие в 32 матчах итальянской Серии А, в которых пропустил 62 мяча.

Ранее ходили слухи о трансфере Владислава Супряги в Италию.