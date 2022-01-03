Чемпион Латвии проведет контрольный матч с «Динамо»

Встреча запланирована на конец февраля

Фото: РФШ

Латвийский клуб РФШ огласил о спарринге с киевским «Динамо».

Матч запланирован на конец зимы. Встреча состоится 21 февраля в Турции, сообщает сайт клуба.

Это будет второй зимний сбор «Динамо». Первый команда проведет в Испании в Марбелье.

О других соперниках киевлян пока не сообщается.

РФШ является чемпионом Латвии.