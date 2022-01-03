ЦСКА одержал победу над «Авангардом», московское «Динамо» разобралось с «Локомотивом»
Чемпион Латвии проведет контрольный матч с «Динамо»
Встреча запланирована на конец февраля
Фото: РФШ
Латвийский клуб РФШ огласил о спарринге с киевским «Динамо».
Матч запланирован на конец зимы. Встреча состоится 21 февраля в Турции, сообщает сайт клуба.
Это будет второй зимний сбор «Динамо». Первый команда проведет в Испании в Марбелье.
О других соперниках киевлян пока не сообщается.
РФШ является чемпионом Латвии.
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