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Чемпион Латвии проведет контрольный матч с «Динамо»

Встреча запланирована на конец февраля
Футбол Украинская Премьер-лига
21:24
Чемпион Латвии проведет контрольный матч с «Динамо»
Фото: РФШ

Латвийский клуб РФШ огласил о спарринге с киевским «Динамо».

Матч запланирован на конец зимы. Встреча состоится 21 февраля в Турции, сообщает сайт клуба.

Это будет второй зимний сбор «Динамо». Первый команда проведет в Испании в Марбелье.

О других соперниках киевлян пока не сообщается.

РФШ является чемпионом Латвии.

Андрей Усмонов
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