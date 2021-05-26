Чемпион мира больше не нужен «Реалу». Варан ищет себе новый клуб

Клуб хочет купить Мбаппе на вырученные за защитника средства

Рафаэль Варан / фото - gettyimages

Мадридский «Реал» готов продать ряд игроков этим летом, сообщает. В списке «на выход» числятся. За француза «сливочные» хотят получить внушительную сумму. Его оценивают в 60 миллионов евро.

Также спустя 15 лет команду скорее всего покинет вице-капитан Марсело.

Сам Варан, чей контракт истекает летом 2022 до этого уже изъявлял желание попробовать себя в новом клубе, но руководство «бланкос» удержало его от ухода. Но уверенная игра Эдера Милитао и Начо Фернандеса, а так же возможное подписание Давида Алабы заставило боссов «Реала» изменить свое мнение, и теперь в Мадриде готовы выслушать предложения по 28-летнему защитнику.

В нынешней кампании француз провел 42 матча во всех турнирах и отметился двумя результативными выстрелами.

Напомним, ранее сообщалось, что Аллегри сменит Зидана на посту главного тренера.