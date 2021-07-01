Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Чемпион мира U-20, финалист Лиги Европы и еще один игрок покинули «Днепр-1»

Клуб объявил о расставании с тремя футболистами
Футбол Украинская Премьер-лига
19:57
Чемпион мира U-20, финалист Лиги Европы и еще один игрок покинули «Днепр-1»
Александр Сафронов / Фото - СК Днепр-1

Сразу три футболиста покинули «Днепр-1». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Речь идет о защитниках Александре Сафронове и Дугласе, а также голкипере Заури Махарадзе. Также клуб попрощался с бразильцем Лукасом Тейлором, о переходе которого в ПАОК было объявлено ранее.

Сафронов запомнился участием на победном для сборной Украины чемпионате мира U-20. Выступал за «Днепр-1» с момента основания клуба. Дуглас присоединился к команде в начале прошедшего сезона. Махарадзе перешел из «Зари» только зимой 2021 года.

Ранее «Днепр-1» установил ценник на Артема Довбыка.

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

СК Днепр-1 Заури Махарадзе

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Йовичевич: «Русин должен создать конкуренцию Довбику»
Йовичевич: «Русин должен создать конкуренцию Довбику»
Футбол Украинская Премьер-лига
14:13
«Днепр-1» установил ценник на Довбика
«Днепр-1» установил ценник на Довбика
Футбол Украинская Премьер-лига
12:10
Русин: «Знаю, что меня ждали в «Днепре-1», поэтому я рад переходу»
Русин: «Знаю, что меня ждали в «Днепре-1», поэтому я рад переходу»
Футбол Украинская Премьер-лига
11:10
«Днепр-1» ведет переговоры с «Динамо» по форварду
«Днепр-1» ведет переговоры с «Динамо» по форварду
Футбол Украинская Премьер-лига
10:50
Сарнавский перешел в «Кривбасс»
Сарнавский перешел в «Кривбасс»
Футбол Первая лига
30 июня 19:45
«Днепр-1» продлил аренду Игнатенко
«Днепр-1» продлил аренду Игнатенко
Футбол Украинская Премьер-лига
30 июня 15:18

Новости: Футбол

Евро 2020. Украина — Англия. Онлайн трансляция
Евро 2020. Украина — Англия. Онлайн трансляция
Евро-2020
22:14
Англия останется без поддержки на матч с Украиной. UEFA аннулировал билеты болельщиков
Англия останется без поддержки на матч с Украиной. UEFA аннулировал билеты болельщиков
Евро-2020
22:10
Евро 2020. Украина — Англия. Видео трансляция
Евро 2020. Украина — Англия. Видео трансляция
Евро-2020
22:09
Евро 2020. Бельгия — Италия. Онлайн трансляция
Евро 2020. Бельгия — Италия. Онлайн трансляция
Евро-2020
21:58
«Динамо» без сборников упустило победу над «Базелем» в матче с 8 голами
«Динамо» без сборников упустило победу над «Базелем» в матче с 8 голами
Украинская Премьер-лига
21:50
Евро 2020. Бельгия — Италия. Видео трансляция
Евро 2020. Бельгия — Италия. Видео трансляция
Евро-2020
21:48
Президент Примеры против осуществления плана «Барсы» по продлению контракта Месси
Президент Примеры против осуществления плана «Барсы» по продлению контракта Месси
Примерa (Испания)
21:45
Бышовец: «Яремчук и Ярмоленко придают уверенности всей команде»
Бышовец: «Яремчук и Ярмоленко придают уверенности всей команде»
Евро-2020
21:30
Де Дзерби назвал причину выбора «Шахтера» в качестве продолжения карьеры
Де Дзерби назвал причину выбора «Шахтера» в качестве продолжения карьеры
Украинская Премьер-лига
21:23
Все новости

Популярные новости

«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 14:11
4
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 15:30
7
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 19:57
16
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 09:21
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
История
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
Футбол Евро-2020
24 июня 17:39
6
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 20:59
4
Все новости