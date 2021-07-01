Чемпион мира U-20, финалист Лиги Европы и еще один игрок покинули «Днепр-1»

Клуб объявил о расставании с тремя футболистами

Александр Сафронов / Фото - СК Днепр-1

Сразу три футболиста покинули «Днепр-1». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Речь идет о защитниках Александре Сафронове и Дугласе, а также голкипере Заури Махарадзе. Также клуб попрощался с бразильцем Лукасом Тейлором, о переходе которого в ПАОК было объявлено ранее.

Сафронов запомнился участием на победном для сборной Украины чемпионате мира U-20. Выступал за «Днепр-1» с момента основания клуба. Дуглас присоединился к команде в начале прошедшего сезона. Махарадзе перешел из «Зари» только зимой 2021 года.

Ранее «Днепр-1» установил ценник на Артема Довбыка.