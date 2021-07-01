«Днепр-1» установил ценник на Довбика
Чемпион мира U-20, финалист Лиги Европы и еще один игрок покинули «Днепр-1»
Клуб объявил о расставании с тремя футболистами
Александр Сафронов / Фото - СК Днепр-1
Сразу три футболиста покинули «Днепр-1». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Речь идет о защитниках Александре Сафронове и Дугласе, а также голкипере Заури Махарадзе. Также клуб попрощался с бразильцем Лукасом Тейлором, о переходе которого в ПАОК было объявлено ранее.
Сафронов запомнился участием на победном для сборной Украины чемпионате мира U-20. Выступал за «Днепр-1» с момента основания клуба. Дуглас присоединился к команде в начале прошедшего сезона. Махарадзе перешел из «Зари» только зимой 2021 года.
Ранее «Днепр-1» установил ценник на Артема Довбыка.
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