Чемпион уже известен? «Боруссия» потеряла очки во втором матче подряд, не сумев обыграть «Бохум»

Дортмундцы сыграли вничью

Фото: twitter.com/VfLBochum1848EN

«Боруссия» Д в матче 15-го тура Бундеслиги на выезде неожиданно потеряла очки в матче с «Бохумом».

Несмотря на полное преимущество гостей в матче одна из немногих атак хозяев завершилась результативно. Рефери увидел нарушение в штрафной «Боруссии» и назначил пенальти, который «Бохум» реализовал.

Во втором тайме дортмундцам удалось забить, но гол отметили из-за офсайда. Весь второй тайм команда буквально сидела на воротах «Бохума», но сумела лишь сравнять счет.

«Боруссия» не выиграла второй матч подряд и уступает уже пять очков «Баварии» в таблице.

Бундеслига. 15-й тур:

«Бохум» – «Боруссия» Д 1:1

Голы: Польтер, 40 (пен.) – Брандт, 85

«Бохум»: Риманн, Стафилидис, Машович, Ляйтш, Данило Соарес, Лосилла, Реджбечай, Хольтманн (Бокхорн, 67), Польтер (Ганвула, 68), Пантович (Теше, 80), Антви-Аджей (Гамбоа, 80).

«Боруссия»: Кобель, Менье, Хуммельс, Загаду, Шульц, Джан, Дауд (Брандт, 68), Вольф (Азар, 68), Беллингем, Ройс, Холанд.