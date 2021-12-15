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Чемпионат Англии. «Арсенал» обыграл «Вест Хэм». Как это было

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Футбол Премьер-Лига (Англия)
15 декабря 23:46
Чемпионат Англии. «Арсенал» обыграл «Вест Хэм». Как это было
Фото: Arsenal Core

«Арсенал» – «Вест Хэм» 2:0

Голы: Мартинелли, 48, Смит-Роу, 87

На 69-й минуте Ляказетт не реализовал пенальти – вратарь.

95" Конец матча!

90" +5 минут.

88" Замена у «Арсенала». Тавареш вместо Ляказетта.

87" Гол! Смит-Роу удваивает преимущество хозяев. Сака отдал пас на Смита-Роу, который протянул мяч к линии штрафной и пробил в правый нижний угол ворот

84" Замена у «Вест Хэма». Эшби вместо Форнальса.

82" Замена у «Арсенала». Нкетиа вместо Мартинелли.

79" Сака пробил с линии вратарской, но Диоп заблокировал мяч.

76" Замена у «Вест Хэма». Бенрахма вместо Лансини.

76" После углового Габриэль неточно пробил в падении.

72" Желтая карточка у «Арсенала». Рамсдейл.

69" Ляказетт с 11 метров пробил в правый нижний угол ворот и именно туда прыгнул Фабиански.

67" Цоуфал получил вторую желтую карточку и самоудаляется с поля,

66" Пенальти в ворота «Вест Хэма»! Цоуфал сбил в своей штрафной Ляказетта.

66" Замена у «Арсенала». Смит-Роу вместо Эдегора.

65" Антонио прострелил с правого фланга и Боуэн с острого угла неточно пробил по воротам.

58" Желтая карточка у «Арсенала». Мартинелли.

58" Эдегор пробил стенку, но его удар в правый нижний угол ворот забрал Фабиански.

57" Арбитр назначил очень опасный штрафной за фол на Ляказетте. Несколько метров к штрафной и прямо по центру перед ворот. 

53" Боуэн на входе в штрафную пробил по воротам и мяч Рамсдейлу пришлось в прыжке перевести на угловой.

48" Гол! «Арсенал»! Ляказет тонким пасом вывел Мартнелли на ворота «Вест Хэма», после чего игрок пробил в дальний нижний угол ворот.

47" Сака издали пробил намного выше ворот.

46" Начался второй тайм!

45+1" Конец первого тайма.

45" +1 минута.

45" Ляказетт из-за пределов штрафной пробил в правый нижний угол ворот – Фабиански парировал мяч, а Доусон заблокировал добивание Мартинелли.

44" После прострела от Томиясу с фланга Мартинелли пробивал и забил бы, если бы Доусон не блокировал мяч.

42" Соучек блокировал удар от Партея.

40" Тирни, находясь на левом фланге, издали пробил в перекладину «Вест Хэма».

39" Удар Джаки блокировали защитники гостей.

34" Первый голевой момент. После подачи со штрафного мяч из вратарской отскочил на Форнальса, который с линии штрафной обводящим ударом чуть не попал по воротам.

29" Ляказетта «сбили» в штрафной «Вест Хэма», но ни судья, ни VAR никак не отреагировали.

26" Судьи смотрят VAR на предмет пенальти – ничего нет.

24" Сака упал в штрафной после контракта с Масуаку. Судья молчит.

18" Рамсдейл не дал пробить Антонио после подачи с углового.

12" Эдегор подавал со штрафного и Райс выбил мяч со штрафной.

11" Желтая карточка у «Вест-Хэма». Цоуфал

7" Райс простреливал с левого фланга, но мяч перехватили. Затем Лансини отыграл под дальний удар Доусону, который пробил очень плохо.

5" «Арсенал» контролирует мяч, но это пока стерильное владение.

1" Матч начался!

Стартовые составы:

«Арсенал»: Рамсдейл, Томиясу, Уайт, Габриэль, Тирни, Сака, Партей, Джака, Мартинелли, Эдегор, Ляказетт.

Запасные: Оконкво, Холдинг, Тавареш, Смит-Роу, Мэйтленд-Найлз, Локонга, Эльнени, Пепе, Нкетиа.

«Вест Хэм»: Фабиански, Цоуфал, Доусон, Диоп, Масуаку, Соучек, Райс, Боуэн, Лансини, Форнальс, Антонио.

Запасные: Ареола, Алисе, Эшби, Нобл, Крал, Ярмоленко, Бенрахма, Око-Флекс.

" Здравствуйте, уважаемые читатели портала XSPORT.ua! Начинаем текстовую онлайн трансляцию матча «Арсенал» – «Вест Хэм».

15 декабря в рамках 17 тура АПЛ «Арсенал» дома принимает «Вест Хэм» украинца Андрея Ярмоленко.

После 16 туров «Арсенал» на 6-й позиции, отставая от идущего 4-м «Вест Хэма» на 2 очка.

В прошлом туре «Арсенал» дома обыграл «Саутгемптон» (3:0). «Вест Хэм» в последнем матче сыграл вничью с «Бернли» (0:0).

Текстовая онлайн трансляция матча будет доступна в этой новости. Начало – 22:00.

Карен Агабекян
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Вест Хэм Арсенал Лондон

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