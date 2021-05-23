«Астон Вилла» побеждает «Челси». Онлайн трансляция

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Фото: Twitter

АПЛ, 38-й тур

«Астон Вилла» – «Челси» 2:1

Голы: Траоре, 45, Эль-Гази, 54, пен - Чиллуэл, 71

89" Удаление! С поля уходит Аспиликуэта, очень грубая игра от испанца.

84" Опасный момент у «Челси», но Зиеш не сумел переиграть Мартинеса.

81" Желтая карточка для вратаря «Астон Виллы» Мартинеса.

80" Снова опасная атака от «Челси», но Хавертц пробил мимо.

77" Отличный удар вышел у Хавертца, но защитники его заблокировали.

75" Желтая карточка для Накамбы за грубую игру.

71" ГООООООЛЛЛЛЛ!!! «Челси» отыграл один мяч! Чиллуэл отличился после отличного ассиста от Пулишича!

66" Последняя замена у «Челси»: Хавертц вместо Ковачича.

65" Желтая карточка для Макгинна из «Астон Виллы».

62" Замена у «Челси»: вместо Жоржиньо вышел Зиеш.

61" Забивает Тимо Вернер, но его мяч отменили после просмотра повтора. Офсайд.

56" Удар Маунта пришелся мимо левой штанги.

54" ГОООООООЛЛЛ! Эль-Гази реализовал приговор!

52" Пенальти в ворота «Челси»!

46" У «Челси» замена вратаря: Кепа вышел вместо Менди, у которого повреждение.

Второй тайм начался!

Первый тайм завершен! Отдыхаем.

45" ГООООООООЛЛЛЛ!!! «Астон Вилла» забивает в раздевалку! Сильно пробил Траоре в левую девятку ворот Менди и поразил цель!

40" Опасный подкат от Вернера, но без наказания.

38" Опасный штрафной для «Астон Виллы», но хозяева поля не реализовали его.

32" Совсем нет опасных моментов в нашем матче, пока скучная игра.

27" Опасно нарушил правила Жоржиньо, но не будет предупреждения для хавбека.

24" Самый опасный момент в нашем матче! Маунт с классной позиции мощно пробил, но чуть выше перекладины просвистел мяч!

22" Вернер теперь пробил по воротам, но удар несложный, снова Мартинес на месте.

19" Удар Маунта по центру ворот «Астон Виллы» легко потащил Мартинес.

18" Мартинес справился с непростым ударом Чиллуэла головой.

15" Траоре практически вышел один на один с Менди, но удар не получился – вратарь «Челси» намертво забрал его.

14" Угловой для «Челси» завершился ничем.

10" Перспективный стандарт для «Челси», но защитники «Виллы» выбили мяч головой.

4" Маунт пробил выше перекладины.

3" С первых минут «Челси» больше владеет мячом, но пока без опасных моментов.

Матч начался!

Стартовые составы команд:

«Астон Вилла»: Мартинес, Хоз, Мингз, Конса, Таргетт, Макгинн, Эль-Гази, Грилиш, Накамба, Траоре, Уоткинс.

«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Рюдигер, Чилуэлл, Пулишич, Ковачич, Маунт, Жоржиньо, Джеймс, Вернер.

Добрый вечер, дорогие друзья! Вашему вниманию текстовая трансляция матча 38-го тура АПЛ между «Астон Виллой» и «Челси».

В воскресенье, 23-го марта, в 38-м туре АПЛ «Астон Вилла» примет «Челси».

Текстовая онлайн трансляция матча «Астон Вилла» – «Челси» будет доступна на XSPORT.ua в этой новости. Начало – 18:00.