Чемпион Европы рассказал, почему принял решение покинуть «Челси»
Чемпионат Англии. «Челси» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
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16:14
Фото: UEFA
В субботу 25 сентября в 6-м туре Английской премьер лиги лидер турнирной таблицы лондонский «Челси» примет идущий пятым «Манчестер Сити».
Отметим, что в 5-м туре АПЛ «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Саутгемптоном», а «Челси» разгромил на выезде «Тоттенхэм».
Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией матча в этой новости. Начало – 14:30.
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