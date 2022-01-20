Чемпионат Англии. «Челси» – «Тоттенхэм». Онлайн трансляция

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Фото: Инстаграм

23 января в рамках 23 тура АПЛ «Челси» дома принимает «Тоттенхэм».

На текущий момент в турнирной таблице «Челси» занимает 3-е место, опережая идущий 5-м «Тоттенхэм» на 8 очков. При этом, у «шпор» на четыре матча меньше.

Текстовая онлайн трансляция матча будет доступна в этой новости. Начало – 18:30.