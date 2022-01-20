Тухель: «Челси» не может каждые два-три дня выходить на игру и демонстрировать свой максимум»
Чемпионат Англии. «Челси» – «Тоттенхэм». Онлайн трансляция
Все главные события матча на XSPORT.ua
00:44
Фото: Инстаграм
23 января в рамках 23 тура АПЛ «Челси» дома принимает «Тоттенхэм».
На текущий момент в турнирной таблице «Челси» занимает 3-е место, опережая идущий 5-м «Тоттенхэм» на 8 очков. При этом, у «шпор» на четыре матча меньше.
Текстовая онлайн трансляция матча будет доступна в этой новости. Начало – 18:30.
Комментарии 0