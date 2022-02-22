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Чемпионат Англии. «Эвертон» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
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21:19
Фото: Эвертон
26 февраля в рамках 27 тура АПЛ «Эвертон» Виталия Миколенко принимает «Манчестер Сити» Александра Зинченко.
На текущий момент в турнирной таблице АПЛ «Эвертон» на 16-й позиции, отставая от идущего 1-м «Манчестер Сити» на 41 очко.
Текстовая онлайн трансляция матча будет доступна в этой новости. Начало – 18:30.