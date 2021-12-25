Чемпионат Англии. «Лестер» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция

Все главные события матча на XSPORT.ua





Фото: Ливерпуль

28 декабря в рамках 20 тура Английской премьер-лиги «Лестер» дома принимает «Ливерпуль».



На текущий момент в турнирной таблице «Лестер» на 9-й позиции, отставая от идущего вторым и имеющего на два матча больше «Ливерпуля» на 19 очков.

Текстовая онлайн трансляция матча будет доступна в этой новости. Начало – 22:00.