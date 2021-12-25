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Чемпионат Англии. «Лестер» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция

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Футбол Премьер-Лига (Англия)
00:45
Чемпионат Англии. «Лестер» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
Фото: Ливерпуль

28 декабря в рамках 20 тура Английской премьер-лиги «Лестер» дома принимает «Ливерпуль».

На текущий момент в турнирной таблице «Лестер» на 9-й позиции, отставая от идущего вторым и имеющего на два матча больше «Ливерпуля» на 19 очков.

Текстовая онлайн трансляция матча будет доступна в этой новости. Начало – 22:00.

Карен Агабекян
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