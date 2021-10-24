Чемпионат Англии. «Лестер» обыграл «Брентфорд»

Для команды Роджерса это уже вторая победа подряд в чемпионате





Фото: Лестер

В рамках 9-го тура АПЛ «Лестер» в гостях обыграл «Брентфорд» со счетом 2:1.



«Лестеру удалось открыть счет на 14-й минуте после мощнейшего удара с 30 метров от Тилеманса. Во втором тайме на 60-й минуте Йоргенсен сравнял счет.

Однако последнее слово было за «Лестером». На 73-й минуте Мэддисон после паса Даки вырвал победу для своей команды.

Отметим, что «Лестер» выиграл во втором матче АПЛ подряд. В прошлом туре был повергнут «Манчестер Юнайтед».

Чемпионат Англии. 9-й тур.

«Брентфорд» – «Лестер» 1:2

Голы: Йоргенсен, 60 – Тилеманс, 14, Мэддисон, 73

«Брентфорд»: Райя, Йоргенсен, Янссон, Пиннок (Айер, 46), Генри, Канос, Нергор, Йенсен, Оньека (Годдос, 76), Тоуни, Мбемо (Форсс, 57).

«Лестер»: Шмайхель, Рикарду Перейра, Эванс, Амарти, Сеюнджю (Вестергор, 68), Кастань, Тилеманс, Мэддисон (Перес, 78), Сумаре, Варди (Дака, 46), Ихеаначо.

Предупреждения: Йоргенсен, Сеюнджю.