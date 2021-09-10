Алекс Тейшейра признался, что «Шахтер» не отпустил его в «Ливерпуль»
Чемпионат Англии. «Лидс» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
«Павлины» попытаются отобрать очки у мерсисайдцев
09:10
Фото: Sky Sports
12-го сентября в матче 4-го тура АПЛ «Лидс» примет «Ливерпуль».
В турнирной таблице АПЛ команды находятся на разных полюсах: у «Ливерпуля» 7 очков после 3-х матчей, у «Лидса» – 2.
Текстовая онлайн трансляция матча «Лидс – «Ливерпуль» будет доступна в этой новости. Начало – в 18:30 по киевскому времени.
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