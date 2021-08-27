«Челси» заключит соглашение с защитником «Севильи»
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» – «Челси». Онлайн трансляция
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19:31
Фото: Ливерпуль
В субботу 28 августа в третьем туре чемпионата Англии «Ливерпуль» принимает «Челси».
Отметим, что «Ливерпуль» в прошедшем матче выиграл у «Бернли» и идет без поражений в АПЛ. «Челси» также идет без потерь, в крайнем матче не оставив шансов «Арсеналу».
Следите за прямой онлайн трансляцией матча в этой новости. Начало – 19:30.
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