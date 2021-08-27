«Арсенал» добыл самую крупную выездную победу за последние 20 лет
Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» – «Арсенал». Онлайн трансляция
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Артета и Гвардиола
В субботу 29 августа в третьем туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» сыграет с «Арсеналом».
Напомним, «Ман Сити» в предыдущем матче разгромил «Норвич». «Арсенал» же уступил «Челси» и после двух туров имеет в активе 0 очков, занимая последнее место.
Следите за прямой онлайн трансляцией матча в этой новости. Начало – 14:30.
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