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Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» уступил «Тоттенхэму». Как это было

Безумный матч выдали команды
Футбол Премьер-Лига (Англия)
19 февраля 21:27
Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» уступил «Тоттенхэму». Как это было
Фото: Getty Images

АПЛ, 26-й тур

«Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» 2:3

Голы: Гюндоган, 33, Марез, 90+2, пен - Кулусевски, 4, Кейн, 60, 90+3

Матч завершен! Гости все же победили!

90+5" ГОООООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!! Кейн делает дубль и выводит шпор вперед! Какая развязка!

90+2" ГООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛ!!! Марез реализовал приговор!

90" Да, так и будет! Пенальти!

89 Сейчас могут назначить пенальти в ворота Тоттенхэма! Ведь Ромеро сыграл рукой в своей штрафной!

81" Еще одна желтая в пассиве Тоттенхэма. На этот раз для Льориса.

77" Желтая карточка игроку Тоттенхэма Ромеро за затяжку времени.

73 Забивает Тоттенхэм, дубль делает Кейн! Казалось бы! Но нет, судья пересмотрел повтор и отменил гол из-за офсайда.

70" Марез выходит на поле вместо Стерлинга у Ман Сити. Усиление атаки от Гвардиолы.

66" А теперь Льорис уже спасает Тоттенхэм после удара Гюндогана! Приложился турецкий немец издали и попал в девятку ворот шпор, но французский кипер отбил на угловой!

64" Желтая карточка для Хейбьерга из Тоттенхэма за лишние разговоры с судьей.

64" Снова Кейн мог забивать! Пробил мощно по воротам Ман Сити, правда, по центру, и Эдерсон спас свою команду!

60" ГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!! Тоттенхэм снова выходит вперед! Кейн вколотил мяч в девятку ворот Сити после отличного ассиста от Сона!

54" А вот и Тоттенхэм уколол горожан! Сон классно пробивал в нижний угол ворот, но Эдерсон отразил удар корейца!

52" Прорывался к воротам Тоттенхэма де Брюйне, но его остановили защитники.

48" Очень опасный навес от Канселу прошел в штрафную Тоттенхэма, но игроки шпор выбили мяч на угловой.

Второй тайм начался!

Перерыв!

42" Выстрел Стерлинга заблокирован Эмерсоном. Похоже, слишком больно защитнику Тоттенхэма после встречи с мячом, лежит от на газоне.

39" Грубо сыграл Де Брюйне, прыгнув в ноги игроку шпор, но даже желтой карточки не показал бельгийцу рефери. Странно.

36" Классный навес от Де Брюйне до адресата не дошел. Тоттенхэм перехватывает мяч.

33" ГООООООООООООЛЛЛЛЛЛ!!! Гюндоган сравнял счет! Подобрал он мяч в хорошей позиции и пробил Льориса!

29" Удар Стерлинга заблокирован Дайером.

24" Неплохой удар от Фила Фодена, но немного не попал по воротам Тоттенхэма, удар от ворот для гостей.

22" Пушечный выстрел от Канселу, мяч пролетает рядом с хрестовиной ворот Тоттенхэма!

19" Попадает в штангу ворот Льориса Гюндоган! Как же опасно было! Очень опасный момент у Сити!

17" Удар от Канселу издали прошел над перекладиной! Опасно было!

12" Сити уже прижимает Тоттенхэм, а ведь только 12-я минута матча.

8" Неплохой навес в штрафную от Де Брюйне, но защитники Тоттенхэма не спят.

4" ГООООООООООООООЛЛЛЛЛ!!!! Кулусевски забил дебютный матч в АПЛ и вывел Тоттенхэм вперед! Блестящая контратака от шпор, Сон отдал на Кулусевски, который поразил полупустые ворота!

2" Ожидаемо на правах хозяева и фаворита Ман Сити контролирует мяч на половине поля соперника.

Матч начался!

Стартовые составы команд:

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Лапорт, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Гюндоган, де Брюйне, Родри, Бернарду Силва, Фоден, Стерлинг.

«Тоттенхэм»: Льорис, Эмерсон, Дайер, Дэвис, Ромеро, Сессеньон, Сон Хын Мин, Хейбьерг, Бентанкур, Кулусевски, Кейн.

В субботу, 19-го февраля, «Манчестер Сити» примет «Тоттенхэм» в 26-м туре АПЛ.

Текстовая онлайн трансляция матча «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» будет доступна в этой новости. Начало – в 19:30.

 

Петр Приходько
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