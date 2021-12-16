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Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Брайтон». Онлайн трансляция
Команда Рангника попытается продолжить серию без поражений
16:55
Криштиану Роналду / Фото: Twitter
В субботу, 18-го декабря, в 18-м туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» примет «Брайтон».
Текстовая онлайн трансляция матча «Манчестер Юнайтед» – «Брайтон» будет доступна в этой новости. Начало – в 14:30.
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