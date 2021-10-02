Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон» сыграли вничью. Как это было

Ронаду впервые не вышел в основе

Фото: Getty Images

АПЛ, 7-й тур

«Манчестер Юнайтед» – «Эвертон» 1:1

Голы: Марсьяль, 43 - Таунсенд, 65

Матч завершен! Команды не выявили победителя. До новых встреч!

90" 4 минуты переиграют команды.

85" Забивает "Эвертон", но арбитр отменил гол после просмотра видеоповтора!

82" Хороший дальний удар от Погба, но немного мимо.

79" Удар головой от Фернандеша прошел мимо левой штанги ворот "Эвертона".

76" Желтая карточка для Дукуре за опасный подкат.

73" Грей оказался в классной позиции, но его удар был заблокирован.

70" Еще одна замена у МЮ: Погба выходит вместо Фреда.

68" Серия угловых у ворот "Эвертона", но ни один из них не привел к опасности у ворот "ирисок".

65" ГООООООООЛЛЛ!!! "Эвертон" отвечает! Классная контратака от "ирисок", которую точным ударом в дальний угол завершил Таунсенд! Бильярдный удар!

60" Гринвуд попытался пройти соперников в дриблинге, но ему это не удалось.

56" Двойная замена у МЮ: Роналду и Санчо выходят на поле вместо Кавани и Марсьяля.

52" Второй тайм гораздо менее динамичен, нежели первый.

50" Пока без моментов в начале второго тайма. Команды начинают осторожно.

46" В перерыве тренеры не сделали замен.

Второй тайм начался!

Первый тайм завершен! Отдыхаем!

43" ГООООООООЛЛЛ!!!! Хозяева открывают счет! Марсьяль можно ударил под перекладину, Пикфорд бессилен!

39" МЮ больше контролирует мяч к концовке тайма, но без особых моментов пока что.

36" Удар Дукуре был заблокирован защитниками МЮ.

33" Первый сэйв от Де Хеа! Грей пробивал с классной позиции у левый угол ворот МЮ, но вратарь сас свою команду!

27" Гринвуд неплохо пробил, но не слишком сильно. Пикфорд справился с ударом, забрав мяч намертво.

24" Ван-Биссака сделал хороший навесной прострел в штрафную "Эвертона", но защитники гостей справились в этой ситуации.

21" Классный сэйв от Пикфорда после удара головой от Кавани. Уругваец расстреливал вратаря "Эвертона" в упор!

18" Неплохой заброс от Гринвуда, но снова защитники "Эвертона" сыграли блестяще.

16" Удар Кина получился неточным, удар от ворот для МЮ.

14" Неплохой штрафной для "Эвертона", но Динь своей передачей не нашел адресата.

9" Неплохой прострел от Люка Шоу не нашел адресата в штрафной площадке "Эвертона".



6" Какой шанс у МЮ! Марсьяль получил мяч в классной позиции, пробил по воротам Пикфорда, но мяч немного разминулся с левой штангой!

3" Фернандеш неплохо отдавал на Шоу, но защитник потерял мяч.

Матч начался!

Стартовые составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Уан-Биссака, Варан, Линделеф, Шоу, Фред, Бруну Фернандеш, Мактомини, Кавани, Марсьяль, Гринвуд.

«Эвертон»: Пикфорд, Годфри, Кин, Мина, Динь, Таунсенд, Аллан, Дукуре, Грэй, Рондон, Гордон.

В субботу, 2-го октября, «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Эвертоном» в матче 7-го тура АПЛ.

Текстовая онлайн трансляция матча МЮ – «Эвертон» будет доступна в этой новости. Начало – в 14:30.