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Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Саутгемптон». Онлайн трансляция
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20:15
Фото: Манчестер Юнайтед
12 февраля в рамках 25 тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» принимает «Саутгемптон».
На текущий момент в турнирной таблице «Манчестер Юнайтед» на 4-й позиции, опережая идущий 12-м «Саутгемптон» на 13 очков.
Текстовая онлайн трансляция матча будет доступна в этой новости. Начало – 14:30.
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