Чемпионат Англии. «Ньюкасл» разгромно уступил «Челси». Как это было
«Ньюкасл» – «Челси» 0:3
Голы: Джеймс, 65, 77, Жоржиньо, 80
93" Конец матча!
90" +3 минуты.
87" Замена у «Челси». Ньигес вместо Хадсона-Одои.
81" Замена у «Ньюкасла». Шелви вместо Лонгстаффа.
80" Жоржиньо с 11 метров сделал счет разгромным.
79" Пенальти после фола на Хаверце.
77" Гол! «Челси». Джеймс делает дубль. Игрок гостей на замахе убрал двух защитников «Ньюкасла» и отыграл на Лофтус-Чика, удар которого заблокировали защитники. На отскоке первым был Джеймс, который мощно и точно пробил.
73" «Челси» открыл счет, но продолжает кружить над штрафной хозяев.
68" Замена у «Ньюкасла». Мигель вместо Хэйдена.
68" Замена у «Ньюкасла». Уиллок вместо Фрэйзера.
65" Гол! «Челси». Джеймс. Хадсон-Одои навесил с левого фланга, от головы защитника «Ньюкасла» мяч отлетел на правый угол вратарской, где Джеймс подработал мяч и мощно пробил в верхний угол.
64" Замена у «Челси». Баркли вместо Зиеша.
56" Желтая карточка у «Челси». Зиеш.
54" Желтая карточка у «Ньюкасла». Ласселс.
53" Желтая карточка у «Челси». Канте.
50" Хаверц с линии штрафной пробил в руки голкиперу.
47" Зиеш мощно пробил издали, после чего мяч рикошетом от Ласселса попал в штангу.
46" Начался второй тайм!
45+3" Конец первого тайма.
45" +3 минуты.
43" После навеса с левого фланга у Уилсона не вышел удар головой.
39" Желтая карточка у «Ньюкасла». Ритчи.
33" После прострела с правого края штрафной Зиеш с линии вратарской пробил намного выше ворот.
28" Зиеш забил мяч, но рефери зафиксировал офсайд.
28" Пока команда самых богатых людей в английском футболе играет в двухэтажный «автобус».
24" Защитники заблокировали удар Хавертца.
17" Желтая карточка у «Ньюкасла». Хэйден.
13" После подачи с фланга Уилсон неудачно пробил головой.
11" После отличной передачи на Канте в штрафную француз не смог обыграть защитника и потерял мяч.
8" Никто не отозвался на опасный навес Чилуэлла с фланга.
6" «Челси» почти не покидает половину поля хозяев. Похоже, что гол – дело времени.
1" Райан Фрэйзер в штрафной неточно пробил в нижний дальний угол ворот.
1" Матч начался!
" Стартовые составы:
" Здравствуйте, уважаемые читатели портала XSPORT.ua! Начинаем текстовую онлайн трансляцию матча АПЛ между «Ньюкаслом» и «Челси».
30 октября в рамках 10 тура чемпионата Англии аутсайдер «Ньюкасл», который ранее купили самые богатые в мире европейского футбола владельцы, сыграет с лидирующим лондонским «Челси».
Отметим, что в девятом туре «Ньюкасл» сыграл вничью с «Брайтоном», а «Челси» разбил «Норвич» со счетом 7:0.
Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией матча в этой новости. Начало – 17:00.
Комментарии 0