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﻿Чемпионат Англии. «Ньюкасл» разгромно уступил «Челси». Как это было

Все главные события матча на XSPORT.ua

Футбол Премьер-Лига (Англия)
30 октября 18:47
﻿Чемпионат Англии. «Ньюкасл» разгромно уступил «Челси». Как это было
Фото: Челси

«Ньюкасл» – «Челси» 0:3

Голы: Джеймс, 65, 77, Жоржиньо, 80

93" Конец матча!

90" +3 минуты.

87" Замена у «Челси». Ньигес вместо Хадсона-Одои.

81" Замена у «Ньюкасла». Шелви вместо Лонгстаффа.

80" Жоржиньо с 11 метров сделал счет разгромным.

79" Пенальти после фола на Хаверце.

77" Гол! «Челси». Джеймс делает дубль. Игрок гостей на замахе убрал двух защитников «Ньюкасла» и отыграл на Лофтус-Чика, удар которого заблокировали защитники. На отскоке первым был Джеймс, который мощно и точно пробил.

73" «Челси» открыл счет, но продолжает кружить над штрафной хозяев.

68" Замена у «Ньюкасла». Мигель вместо Хэйдена.

68" Замена у «Ньюкасла». Уиллок вместо Фрэйзера.

65" Гол! «Челси». Джеймс. Хадсон-Одои навесил с левого фланга, от головы защитника «Ньюкасла» мяч отлетел на правый угол вратарской, где Джеймс подработал мяч и мощно пробил в верхний угол.

64" Замена у «Челси». Баркли вместо Зиеша.

56" Желтая карточка у «Челси». Зиеш.

54" Желтая карточка у «Ньюкасла». Ласселс.

53" Желтая карточка у «Челси». Канте.

50" Хаверц с линии штрафной пробил в руки голкиперу.

47" Зиеш мощно пробил издали, после чего мяч рикошетом от Ласселса попал в штангу.

46" Начался второй тайм!

45+3" Конец первого тайма.

45" +3 минуты.

43" После навеса с левого фланга у Уилсона не вышел удар головой.

39" Желтая карточка у «Ньюкасла». Ритчи.

33" После прострела с правого края штрафной Зиеш с линии вратарской пробил намного выше ворот.

28" Зиеш забил мяч, но рефери зафиксировал офсайд.

28" Пока команда самых богатых людей в английском футболе играет в двухэтажный «автобус». 

24" Защитники заблокировали удар Хавертца.

17" Желтая карточка у «Ньюкасла».  Хэйден.

13" После подачи с фланга Уилсон неудачно пробил головой.

11" После отличной передачи на Канте в штрафную француз не смог обыграть защитника и потерял мяч.

8" Никто не отозвался на опасный навес Чилуэлла с фланга.

6" «Челси» почти не покидает половину поля хозяев. Похоже, что гол – дело времени.

1" Райан Фрэйзер в штрафной неточно пробил в нижний дальний угол ворот.

1" Матч начался!

" Стартовые составы:


" Здравствуйте, уважаемые читатели портала XSPORT.ua! Начинаем текстовую онлайн трансляцию матча АПЛ между «Ньюкаслом» и «Челси».

30 октября в рамках 10 тура чемпионата Англии аутсайдер «Ньюкасл», который ранее купили самые богатые в мире европейского футбола владельцы, сыграет с лидирующим лондонским «Челси».

Отметим, что в девятом туре «Ньюкасл» сыграл вничью с «Брайтоном», а «Челси» разбил «Норвич» со счетом 7:0.

Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией матча в этой новости. Начало – 17:00.

Карен Агабекян
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