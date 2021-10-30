Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Тоттенхэм». Как это было

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Фото: МЮ

«Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед» 0:3



Голы: Роналду, 39, Кавани, 64, Рэшфорд, 86

93" Конец матча!

92" Желтая карточка у «Тоттенхэма». Ромеро.

90" +3 минуты.

86" Гол! Рэшфорда вывели на ворота «Тоттенхэма» и он обыграл голкипера.

83" Кейна нашли сбоку от вратарской, но удар у него не получился.

82" Замена у «Манчестер Юнайтед». Лингард вместо Кавани.

78" Желтая карточка у «Тоттенхэма». Дэвис.

76" Замена у «Манчестер Юнайтед». Матич вместо Фернандеша.

73" Желтая карточка у «Манчестер Юнайтед». Фред.

72" Замена у «Тоттенхэма». Алли вместо Ло Чельсо.

71" Замена у «Манчестер Юнайтед». Рэшфорд вместо Роналду.

69" Фернандеш чуть не вышел на ворота соперника, но Ромеро подстраховал.

66" Замена у «Тоттенхэма». Ндомбеле вместо Скиппа.

64" Роналду – кудесник. Фернендес отобрал мяч у соперника, отдал на Роналду, который филигранным пасом вывел Кавани на свидание с вратарем и уругваец реализовал момент.

60" Эмерсон прорвался по флангу, разобрался с Шоу и прострелил во вратарскую, от куда Варан выбил мяч.

54" Замена у «Тоттенхэма». Бергвейн вместо Моуры.

48" Гол! Мяч забил Криштиану после выхода один на один. Но позже был зафиксирован офсайд.

47" Де Хеа грубо ошибся, выбив мяч на Моуру, который затем отдал на Сона, пробившего мимо ворот.

46" Начался второй тайм!

45" Конец первого тайма!

39" Гол! Роналду! Фернендеш дальней передачей нашел на углу вратарской Роналду, который в касание пробил в дальний нижний угол.

35" Ван-Биссака догнал выходящего на ворота Сона и сделал подкат.

33" Фред пробил метров из 30 и Де Хеа в прыжке переправил мяч на угловой.

28" У «Тоттенхэма» Ромеро забил мяч после углового. Но затем судья просигнализировал офсайд.

24" Сона нашли в штрафной, и он с нескольких метров пробил выше ворот.

22" Желтая карточка у «Манчестер Юнайтед». Магуайр.

19" Желтая карточка у «Манчестер Юнайтед». Шоу.

13" Шоу прострелил в сторону Роналду и могло быть опасно, если бы Дайер не разрядил ситуацию у своих ворот.

8" Удар Кавани с 10 метров заблокировали.



5" Сон пробил с линии штрафной, но мяч после рикошета от Фреда ушел на угловой.

1" Начало матча!

" Стартовые составы:

«Тоттенхэм»: Льорис, Эмерсон, Ромеро, Дайер, Дэвис, Хойбьерг, Скипп, Моура, Ло Чельсо, Сон, Кейн.

Запасные: Голлини, Доэрти, Регилон, Санчес, Родон, Танганга, Алли, Ндомбеле, Бергвейн.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Линделеф, Варан, Магуайр, Ван-Биссака, Мактоминей, Фред, Шоу, Кавани, Роналду.

Запасные: Дин Хендерсон, Байи, Далот, Лингард, Матич, Ван Де Беек, Рашфорд, Гринвуд, Санчо.

" Здравствуйте, уважаемые читатели портала XSPORT.ua! Начинаем текстовую онлайн трансляцию матча АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед».

30 октября в рамках 10 тура чемпионата Англии держащийся недалеко от лидеров турнирной таблицы «Тоттенхэм» сыграем со своим прямым конкурентом – «Манчестер Юнайтед».



Отметим, что в девятом туре «Тоттенхэм» проиграл «Вест Хэму», а «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:5 был разбит «Ливерпулем».

Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией матча в этой новости. Начало – 19:30.