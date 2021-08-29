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Чемпионат Англии. «Вулверхэмптон» уступил «Манчестер Юнайтед». Как это было

Команда Сульшера с трудом взяла 3 очка
Футбол Премьер-Лига (Англия)
20:24
Чемпионат Англии. «Вулверхэмптон» уступил «Манчестер Юнайтед». Как это было
Фото: Sky Sports

АПЛ, 3-й тур

«Вулверхэмптон» – «Манчестер Юнайтед» 0:1

Гол: Гринвуд, 80

Матч завершен! МЮ с трудом берет 3 очка. До новых встреч!

90+3" Желтая екарточка для Погба, который снова грубо нарушил правила.

90" 5 минут добавил арбитр ко второму тайму нашего матча.

84" Желтая карточка для Фреда за грубый фол.

82" Мало времени у «Вулверхэмптона» осталось, но хозяева поля активно пошли в атаку.

80" ГОООООООООООООЛЛЛЛ!!! МЮ открывает счет! Гринвуд отправил мяч в нижний левый угол ворот, таки команда Сульшера выходит вперед!

75" Какой шанс упустил Погба! Жозе Са спасает «Вулверхэмптон» после дальнего удара француза в девятку!

72" У МЮ также замена - Марсьяль вместо Санчо.

71" Тринкау уходит с поля у «Вулверхэмптона», вместо него появился Поденсе.

70" Де Хеа спасает МЮ после опасного удара головой от Романа Се!

66" Опасная подача с углового от Шоу, но защитники «Вулверхэмптона» разрядили ситуацию.

63" Опасно у ворот МЮ! Тринкау получил мяч на свободном пространстве, но его мощный удар прошел рядом со штангой!

56" Грубо сыграл Погба, но не будет для него желтой карточки.

54" Замена у МЮ: вместо Джеймса выходит Кавани.

53" Пока мало моментов в нашем матче в начале второго тайма. МЮ не может сломать оборону хозяев в позиционной игре.

48" Снова Фернандеш на газоне, но сможет он продолжить игру.

Второй тайм начался!

Первый тайм завершен, отдыхаем!

45" А вот и МЮ начинает создавать моменты! Классный шанс у Гринвуда, но немного мимо штанги!

44" Первая желтая карточка в нашем матче. Для Варана за опасный подкат.

38" Забивает Фернандеш, но гол отменили из-за офсайда у португальца.

36" Рубен Невеш отдавал классный пас на Хименеса, который выводил бы форварда один на один, но защитники МЮ не спят. 

31" На газоне Бруну Фернандеш. Но, скорее всего, он сможет продолжить игру.

27" Снова момент у хозяев! Что сегодня с МЮ? Роман Се классно пробил, но мяч ушел мимо левой штанги!

24" Классный шанс на гол у Коуди! Но пробил он головой после подачи с фланга чуть выше ворот.

23" Марсаль неплохо простреливал в штрафную площадку МЮ, но защитники команды гостей выбили мяч.

19" Успокоилась немного игра, в последние минуты моментов нет.

13" Какой классный удар от Моутиньо, но немного выше ворот МЮ!

11" МЮ больше держит мяч, но пока это не приносит дивидендов. МОменты возникают только у хозяев поля.

9" Агрессивная игра со стороны Коуди, штрафной для МЮ.

6" ОХХ, снова супер шанс у «Вулверхэмптона»! Тринкау пробивал по пустым воротам с классной позиции, но Ван-Биссака был на линии ворот и спас свою команду от верного гола! Ну и начало!

3" МЮ больше владеет мячом, но остроту создают хозяева! Первый сэйв от Де Хеа после удара Хименеса!

Матч начался!

Стартовые составы команд:

«Вулверхэмптон»: Жозе Са, Семеду, Коуди, Саисс, Килмен, Марсал, Моутинью, Рубен Невеш, Хименес, Траоре, Тринкау.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Уан-Биссака, Варан, Магуайр, Шоу, Погба, Фред, Бруну Фернандеш, Санчо, Джеймс, Гринвуд.

29-го августа в 3-м туре АПЛ «Вулверхэмптон» примет «Манчестер Юнайтед».

Текстовая трансляция встречи будет доступна в этой новости. Начало – в 18:30.

Петр Приходько
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Теги

Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед

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