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Чемпионат Франции. «Лилль» – ПСЖ. Онлайн трансляция
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02 февраля 09:23
Фото: ПСЖ
6 февраля в рамках 23 тура Лиги 1 действующий чемпион Франции «Лилль» в центральном матче тура принимает ПСЖ.
На текущий момент в турнирной таблице «Лилль» занимает 11-ю позицию и отстает от идущего первым ПСЖ на 21 очко.
Текстовая онлайн трансляция матча будет доступна в этой новости. Начало – 21:45.
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