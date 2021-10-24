Чемпионат Германии. «Байер» потерял очки в матче с «Кельном»

После отличного первого тайма «фармацевты» упустили победу во втором



В 9-м туре чемпионата Германии леверкузенский «Байер» в гостях сыграл вничью с «Кельном» – 2:2.



«Байер» очень активно начал матч, шокировав хозяев двумя голами от Шика и Бельараби в течение двух минут.

Во втором тайме на 63-й минуте Модест отквитал один мяч, а за 8 минут до окончания основного времени он оформил дубль и сравнял счет.

После потери очков «Байер» разместился на четвертой позиции, но у них на один матч больше чем у «Униона», который может их обойти уже по итогам 9-го тура.

Чемпионат Германии. 9-й тур.

«Кельн» – «Байер» 2:2

Голы: Модест, 63, 82 – Шик, 15, Бельараби, 17

«Кельн»: Хорн, Шмитц (Шиндлер, 79), Чихос, Килиан, Озджан, Хектор, Кайнц (Тильманн, 79), Дуда (Андерссон, 77), Любичич, Модест, Ут (Шауб, 90).

«Байер»: Градецки, Фримпонг, Та, Коссуну, Инкапиэ (Баккер, 46), Демирбай, Андрих, Виртц (Паласиос, 77), Бельараби (Адли, 37), Шик (Аларио, 86), Диаби (Тапсоба, 77).

Предупреждения: Ут, Демирбей, Диаби, Андрих