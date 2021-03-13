Чемпионат Германии. «Вольфсбург» разнес «Шальке», дортмундская «Боруссия» победила «Герту»
Команда из Гельзенкирхена в нескольких турах от вылета
Вашему вниманию главные результаты вечера в 25-м туре чемпионата Германии.
«Боруссия» (Д) – «Герта» 2:0
Голы: Брандт, 54, Мукоко, 90
«Боруссия» (Д): Хитц, Морей (Менье, 71), Хуммельс (Загаду, 58), Джан, Шульц, Азар (Рейна, 71), Брандт, Дауд, Беллингем, Ройс (Мукоко, 84), Холанд.
«Герта»: Ярстейн, Зефейк (Лукебакио, 60), Штарк, Клюнтер, Дардаи, Платтенхардт (Лекки, 59), Миттельштедт, Дарида, Тузар, Кордоба (Дилросун, 68), Пионтек (Альдерете, 82).
Предупреждения: Шульц (23), Зефейк (59).
Удаление: Дарида (80).
«Вольфсбург» – «Шальке» 5:0
Голы: Мустафи, автогол, 31, Вегорст, 51, Баку, 58, Брекало, 64, Филипп, 79
«Вольфсбург»: Кастельс, Мбабу, Брукс, Понграчич, Баку (Жоао Виктор, 72), Гилавоги, Мехмеди (Филипп, 72), Арнольд (Руссийон, 72), Герхардт, Брекало (Гинчек, 80), Вегорст (Бялек, 84).
«Шальке»: Реннов, Виллиам, Мустафи, Беккер, Тиав, Колашинац, Чалханоглу (Хопп, 72), Шопф (Стамбули, 63), Сердар, Харит (Maden, 85), Раман (Очипка, 72).
Предупреждение: Виллиам (55).
Напомним, также в 25-туре Бундеслиги «Бавария» победила «Вердер» (3:1).
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