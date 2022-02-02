Чемпионат Испании. «Барселона» – «Атлетико». Онлайн трансляция

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Фото: Барселона

6 февраля в рамках 23 тура Примеры «Барселона» в центральном матче тура принимает «Атлетико».



На текущий момент в турнирной таблице «Барселона» занимает пятую позицию и отстает от идущего четвертым «Атлетико» всего на 1 очко.

Текстовая онлайн трансляция матча будет доступна в этой новости. Начало – 17:15.