Де Йонг: «Барселона» – не лучший клуб мира сейчас, но самый прекрасный»
Чемпионат Испании. «Барселона» – «Атлетико». Онлайн трансляция
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02 февраля 09:10
Фото: Барселона
6 февраля в рамках 23 тура Примеры «Барселона» в центральном матче тура принимает «Атлетико».
На текущий момент в турнирной таблице «Барселона» занимает пятую позицию и отстает от идущего четвертым «Атлетико» всего на 1 очко.
Текстовая онлайн трансляция матча будет доступна в этой новости. Начало – 17:15.
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