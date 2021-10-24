Чемпионат Испании. «Севилья» в матче в 8-ю голами обыграла «Леванте»

Победа позволила хозяевам возглавить турнирную таблицу





Фото: twitter.com/SevillaFC

В рамках 10 тура чемпионата Испании «Севилья» в результативном матче со счетом 5:3 обыграла «Леванте».



Первой в этой игре забила «Севилья» – уже на 8-й минуте Торрес открыл счет, а через 16 минут Мир с передачи Дилэйни удвоил преимущество.

На 33-й минуте «Леванте» вернуло интригу после гола Моралеса, но до перерыва «Севилья» смогла снова оторваться на два мяча после реализованного момента Диего Карлосом.

В начале второго тайма Мунир сделал счет разгромным 4-1. Правда, продержался он всего пять минут, поскольку Моралес оформил дубль, а затем Малера сделал преимущество хозяев минимальным.

Однако на 64-й минуте Фернандо с передачи Наваса забил финальный мяч в матче 5:3.

Победа позволила «Севильи» подняться на первое место в турнирной таблице.

Чемпионат Испании. 10-й тур

«Севилья» – «Леванте» 5:3

Голы: Оливер Торрес, 8, Рафа Мир, 24, Диего Карлос, 38, Мунир, 50, Фернандо, 64 – Моралес, 33, 55, Мелеро, 61

«Севилья»: Дмитрович, Навас, Диего Карлос, Кунде, Аугустинссон (Акунья, 78), Фернандо, Дилэйни (Жордан, 56), Оливер Торрес (Оскар Родригес, 78), Сусо (Ламела, 69), Мунир (Окампос, 69), Рафа Мир.

«Леванте»: Фернандес, Мирамон, Мустафи (Робер, 22), Везу, Клерк (Энрик Франкеса, 73), Мартинес (Мальса, 46), Радоя (Барди, 46), Мелеро, Моралес, Де Фрутос, Сольдадо (Дани Гомес, 56).

Предупреждения: Мальса, Клерк, Фернандо.