«Аталанта» все же подпишет соперника Малиновского на прошедшем Евро
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Фиорентина». Онлайн трансляция
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20:18
Руслан Малиновский / Фото: Аталанта
11 сентября в 3-м туре Серии А «Аталанта» примет находящуюся в статусе середняка «Фиорентину».
В прошедшем туре «Алатанта» потеряла очки в матче с «Болоньей». «Фиорентина» перед перерывом на матчи сборных обыграла «Торино».
Текстовая онлайн трансляция матча будет доступна на нашем сайте в этой новости. Начало – 21:45.
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