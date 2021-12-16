Российский конкурент забил в отсутствие Малиновского – «Аталанта» победила
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Рома». Онлайн трансляция
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13:45
Руслан Малиновский / Фото: Аталанта
18 декабря в рамках 18 тура Серии А «Аталанта» Руслана Малиновского дома принимает «Рому» Жозе Моуриньо.
После 17 туров «Аталанта» на 3-й позиции, опережая идущую восьмой «Рому» на 12 очков.
В прошлом туре «Аталанта» обыграла «Верону»(2:1), а «Рома» в последнем матче была разгромлена «Интером» (0:3).
Текстовая онлайн трансляция матча будет доступна в этой новости. Начало – 16:00.
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