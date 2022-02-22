Кризис? «Аталанта» выиграла лишь один из восьми последних матчей Серии А
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Сампдория». Онлайн трансляция
Все главные события матча на XSPORT.ua
21:40
Фото: Аталанта
28 февраля в рамках 27 тура Серии А «Аталанта» Руслана Малиновского принимает «Сампдорию» Владислава Супряги.
На текущий момент в турнирной таблице Серии А «Аталанта» на 5-й позиции, опережая идущую 14-й «Сампдорию» на 18 очков.
Текстовая онлайн трансляция матча будет доступна в этой новости. Начало – 21:45.
Комментарии 0