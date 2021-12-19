Чемпионат Италии. «Дженоа» – «Аталанта». Онлайн трансляция

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Андрей Шевченко - Руслан Малиновский

21 ддекабря в рамках 19 тура Серии А «Дженоа» Андрея Шевченко дома принимает «Аталанту» украинца Руслана Малиновского.



После 18 туров «Дженоа» находится в зоне вылета, отставая от идущей 17-й «Специи» на два очка. «Аталанта» занимает третье место в турнирной таблице.

В прошлом туре «Дженоа» проиграл «Лацио». «Аталанта» в последнем матче была разгромлена «Ромой».

Текстовая онлайн трансляция матча будет доступна в этой новости. Начало – 21:45.