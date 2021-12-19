Чемпионат Италии. «Аталанта» разгромлена «Ромой». Как это было
Чемпионат Италии. «Дженоа» – «Аталанта». Онлайн трансляция
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08:03
Андрей Шевченко - Руслан Малиновский
21 ддекабря в рамках 19 тура Серии А «Дженоа» Андрея Шевченко дома принимает «Аталанту» украинца Руслана Малиновского.
После 18 туров «Дженоа» находится в зоне вылета, отставая от идущей 17-й «Специи» на два очка. «Аталанта» занимает третье место в турнирной таблице.
В прошлом туре «Дженоа» проиграл «Лацио». «Аталанта» в последнем матче была разгромлена «Ромой».
Текстовая онлайн трансляция матча будет доступна в этой новости. Начало – 21:45.
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