Чемпионат Италии. «Интер» – «Аталанта». Онлайн трансляция

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Фото: corrieredellosport.it

В субботу 25 сентября в 6-м туре Серии А действующий чемпион «Интер» примет крепкую «Аталанту» украинца Руслана Малиновского.



Отметим, что в 5-м туре Серии А «Аталанта» дома обыграла «Сассуоло». «Интер» же в гостях обыграл «Фиорентину» со счетом 3:1.

Следите за прямой онлайн трансляцией матча в этой новости. Начало – 19:00.

