Чемпионат Италии. «Интер» – «Милан». Онлайн трансляция

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Фото: SempreMilan

5 февраля в рамках 24 тура Серии А «Интер» в центральном матче тура принимает «Милан».



На текущий момент в турнирной таблице «Интер» занимает первую позицию и имеет отрыв от идущего третьим «Милана» в 4 очка и одну игру в запасе.

Текстовая онлайн трансляция матча будет доступна в этой новости. Начало – 19:00.