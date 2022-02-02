Ибрагимович готов остаться в «Милане» еще на год
Чемпионат Италии. «Интер» – «Милан». Онлайн трансляция
Все главные события матча на XSPORT.ua
02 февраля 08:55
Фото: SempreMilan
5 февраля в рамках 24 тура Серии А «Интер» в центральном матче тура принимает «Милан».
На текущий момент в турнирной таблице «Интер» занимает первую позицию и имеет отрыв от идущего третьим «Милана» в 4 очка и одну игру в запасе.
Текстовая онлайн трансляция матча будет доступна в этой новости. Начало – 19:00.
Комментарии 0