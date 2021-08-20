«Манчестер Сити» намерен выложить за Кейна около 175 миллионов евро
Чемпионат Италии. «Манчестер Сити» – «Норвич Сити». Онлайн трансляция
Все главные события матча на XSPORT.ua
16:30
Фото: instagram
В субботу 21 августа во 2-м туре Английской премьер-лиги «Манчестер Сити» дома принимает «Норвич Сити» украинца Александр Зинченко.
Отметим, что в первом туре «Манчестер Сити» уступил «Тоттенхэму», а «Норвич» был разгромлен «Ливерпулем».
Следите за прямой онлайн трансляцией матча в этой новости. Начало – 17:00.
Комментарии 0