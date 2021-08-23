Чемпионат Италии: «Наполи» и «Рома» одержали синхронные победы
Вашему вниманию результаты последних матчей воскресенья в 1-м туре чемпионате Италии.
«Рома» – Фиорентина 3:1
Голы: Мхитарян, 26, Верету, 64, 79 – Миленкович, 60
«Рома»: Руй Патрисиу, Карсдорп, Манчини, Рожер, Винья, Мхитарян (Эль-Шаарави, 84), Верету (Бове, 87), Кристанте, Пеллегрини (Карлес Перес, 84), Дзаньоло, Абрахам (Шомуродов, 69).
«Фиорентина»: Дронговски, Венути (Сапонара, 84), Игор Жулио, Миленкович, Бираги, Бонавентура (Бенасси, 74), Пульгар, Мале (Кастровилли, 46), Кальехон (Терраччано, 20), Влахович, Гонсалес (Соттиль, 84).
Предупреждения: Пеллегрини (12), Дзаньоло (44), Бонавентура (45), Пульгар (53).
Удаления: Дронговски (17), Дзаньоло (52).
«Наполи» – «Венеция» 2:0
Голы: Инсинье, 62, пен, Элмаз, 72
«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руй, Фабиан Руис (Гаэтано, 72), Лоботка, Зелиньски (Элмаз, 35), Политано (Лосано, 71), Осимхен, Инсинье (Петанья, 85).
«Венеция»: Мяенпяа, Эбуэхи (Свобода, 51), Кальдара, Чеккарони, Молинаро, Перец (Галацци, 74), Фьордилино (Тессманн, 63), Хейманс (Деци, 74), Юнсен, Форте, Ди Мариано (Сигурдссон, 63).
Предупреждения: Фьордилино (12), Кальдара (30), Хейманс (38), Эбуэхи (45), Форте (50), Фабиан Руис (52), Чеккарони (61), Тессманн (75).
Удаление: Осимхен (23).
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