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Чемпионат Италии: «Наполи» и «Рома» одержали синхронные победы

Топ-клубы Серии А одолели «Венецию» и «Фиорентину»
Футбол Серия А (Италия)
08:50
Чемпионат Италии: «Наполи» и «Рома» одержали синхронные победы
Фото: ФК Наполи

Вашему вниманию результаты последних матчей воскресенья в 1-м туре чемпионате Италии.

«Рома» – Фиорентина 3:1

Голы: Мхитарян, 26, Верету, 64, 79 – Миленкович, 60

«Рома»: Руй Патрисиу, Карсдорп, Манчини, Рожер, Винья, Мхитарян (Эль-Шаарави, 84), Верету (Бове, 87), Кристанте, Пеллегрини (Карлес Перес, 84), Дзаньоло, Абрахам (Шомуродов, 69).

«Фиорентина»: Дронговски, Венути (Сапонара, 84), Игор Жулио, Миленкович, Бираги, Бонавентура (Бенасси, 74), Пульгар, Мале (Кастровилли, 46), Кальехон (Терраччано, 20), Влахович, Гонсалес (Соттиль, 84).

Предупреждения: Пеллегрини (12), Дзаньоло (44), Бонавентура (45), Пульгар (53).

Удаления: Дронговски (17), Дзаньоло (52).

«Наполи» – «Венеция» 2:0

Голы: Инсинье, 62, пен, Элмаз, 72

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руй, Фабиан Руис (Гаэтано, 72), Лоботка, Зелиньски (Элмаз, 35), Политано (Лосано, 71), Осимхен, Инсинье (Петанья, 85).

«Венеция»: Мяенпяа, Эбуэхи (Свобода, 51), Кальдара, Чеккарони, Молинаро, Перец (Галацци, 74), Фьордилино (Тессманн, 63), Хейманс (Деци, 74), Юнсен, Форте, Ди Мариано (Сигурдссон, 63).

Предупреждения: Фьордилино (12), Кальдара (30), Хейманс (38), Эбуэхи (45), Форте (50), Фабиан Руис (52), Чеккарони (61), Тессманн (75).

Удаление: Осимхен (23).

Петр Приходько
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