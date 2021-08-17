«Аталанта» не успела выкупить Ромеро у «Ювентуса», но уже продала его в «Тоттенхэм»
Чемпионат Италии. «Торино» – «Аталанта». Онлайн трансляция
Все события матча на XSPORT.ua
08:38
Руслан Малиновский / Фото: Аталанта
В субботу 21 августа в 1-м туре Серии А «Торино» дома принимает «Аталанту» украинца Руслана Малиновского.
Отметим, что украинец большую часть межсезонья восстанавливался после операции на грыже и лишь на прошлой неделе вернулся в основную группу.
Следите за прямой онлайн трансляцией матча в этой новости. Начало – 21:45.
Комментарии 0