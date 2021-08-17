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Чемпионат Италии. «Торино» – «Аталанта». Онлайн трансляция

Все события матча на XSPORT.ua

Футбол Серия А (Италия)
08:38
Чемпионат Италии. «Торино» – «Аталанта». Онлайн трансляция
Руслан Малиновский / Фото: Аталанта

В субботу 21 августа в 1-м туре Серии А «Торино» дома принимает «Аталанту» украинца Руслана Малиновского.

Отметим, что украинец большую часть межсезонья восстанавливался после операции на грыже и лишь на прошлой неделе вернулся в основную группу.

Следите за прямой онлайн трансляцией матча в этой новости. Начало – 21:45.

Карен Агабекян
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Торино Аталанта

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