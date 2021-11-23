«Аталанта» с Малиновским добыла выездную победу над «Кальяри»
Чемпионат Италии. «Ювентус» – «Аталанта». Онлайн трансляция
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07:04
Фото: cultofcalcio.com
27 ноября в рамках 14 тура Серии А «Ювентус» дома принимает «Аталанту» украинца Руслана Малиновского.
После 13 туров «Ювентус» на 8-й позиции, отставая от идущей 4-й «Аталанты» на 4 очка.
В прошлом туре «Ювентус» на выезде благодаря двум пенальти обыграл «Лацио». «Аталанта» в последнем матче разгромила «Специю».
Текстовая онлайн трансляция матча будет доступна в этой новости. Начало – 19:00.
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