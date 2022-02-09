Чемпионат мира по футболу 2022: когда состоятся стыковые матчи
ЧМ по футболу примет Катар. Первенство продлится с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
Этот мундиаль особенный, ведь впервые в истории футбола чемпионат мира будет проходить на Ближнем Востоке. Кроме того, из-за сильной жары в Катаре финальные противостояния состоятся не летом, а в конце осени — начале зимы, что также непривычно.
На данный момент уже известна почти половина участников, однако многим командам еще предстоит сразиться за право пройти на ЧМ 2022 отбор в стыковых матчах. Рассказываем, какие страны уже завоевали путевку на мундиаль, а какие еще должны за нее побороться.
Кто уже прошел на ЧМ 2022
В финальной стадии сыграют 32 команды. 15 сборных уже закрепили за собой такое право, среди них:
- Катар (страна-хозяйка);
- Германия;
- Дания;
- Бразилия;
- Франция;
- Бельгия;
- Хорватия;
- Испания;
- Сербия;
- Англия;
- Швейцария;
- Нидерланды;
- Аргентина;
- Иран;
- Республика Корея.
В таблице ЧМ 2022 можно посмотреть, с какими результатами национальные сборные завершили выступление в групповом этапе. Чтобы узнать более подробную информацию, ознакомьтесь с результатами матчей ЧМ. Обе страницы будут обновляться актуальными данными вплоть до окончания мундиаля.
Стыковые матчи чемпионата мира 2022: жеребьевка и расписание
Многим странам предстоит сделать последний, но очень важный рывок — выступить в стыковых матчах. Список участников, которых ждет отбор на ЧМ 2022 (Европа):
- Украина;
- Шотландия;
- Уэльс;
- Австрия;
- Польша;
- Россия;
- Чехия;
- Швеция;
- Италия;
- Турция;
- Португалия;
- Северная Македония.
Все команды были распределены на первую и вторую корзину. В первую корзину попали национальные команды, которые заняли вторые места в группах. Также учитывались следующие показатели: наибольшее количество очков, забитых голов, побед (в том числе на выезде), разница забитых и пропущенных голов (в том числе на выезде) и наименьшее количество дисциплинарных очков (на основании желтых и красных карточек). В их числе оказались Швеция, Португалия, Италия, Уэльс, Россия и Шотландия. Эти страны будут выступать в роли хозяев стыковых матчей. Первая страна, которую достали из жеребьевочной чаши, будет принимать первый полуфинал, вторая — второй и так далее.
Остальные страны попали во вторую корзину, среди них: Украина, Польша, Австрия, Турция, Чехия и Северная Македония. Они станут соперниками сборных из первой корзины и будут выступать в качестве гостя противостояний. Первая сборная, которую достали из чаши, станет гостем в первом полуфинале, вторая — во втором и т.д.
После этого победители первого и второго полуфинала встретятся в рамках пути А, третьего и четвертого — пути В, пятого и шестого — пути С.
Жеребьевка ЧМ 2022 (отбор на стыковые матчи) состоялась 26 ноября 2021 года в Цюрихе (Швейцария). По ее итогам состоялся отбор на ЧМ 2022 (Европа) и определились пары стыковых матчей.
Все полуфиналы состоятся 24 марта 2022 года.
В рамках пути А между собой сыграют Шотландия и Украина, а также Уэльс и Австрия.
Путь В представлен парами Россия — Польша и Швеция — Чехия.
Путь С ждет противостояния между Италией и Северной Македонией и между Португалией и Турцией.
Финальные матчи пройдут 29 марта. Вот как они будут выглядеть:
Путь A: Уэльс/Австрия — Шотландия/Украина;
Путь B: Россия/Польша — Швеция/Чехия;
Путь C: Португалия/Турция — Италия/Северная Македония.
Итак, окончательный отбор на ЧМ 2022, матчи которого состоятся уже совсем скоро, обещает быть увлекательным.
Финальная стадия ЧМ 2022: группы, жеребьевка и даты противостояний
После окончания стыковых матчей и определения всех участников финального этапа мундиаля состоится завершающая жеребьевка. Процедуру запланировали на апрель 2022 года.
По результатам жеребьевки все сборные будут распределены на 8 групп: A, B, С, D, E, F, G, H.
Игры группового этапа пройдут с 21 ноября по 2 декабря 2022 года.
Затем следует такое расписание: 1/8 финала состоится в период с 3 по 6 декабря, 1/4 финала — с 9 по 10 декабря, 1/2 финала — с 13 по 14 декабря.
Матч за третье место пройдет 17 декабря. А финал мундиаля состоится 18 декабря.
Чемпионат мира по футболу с нетерпением ждут болельщики со всей планеты. Чтобы не упустить ничего важного, читайте новости ЧМ 2022 на нашем сайте!
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