Яремчук не забил, но «Бенфика» не испытала проблем с «Боавиштой»
Чемпионат Португалии. «Бенфика» на 98-й минуте вырвала победу у «Визелы»
Романа Яремчука заменили во втором тайме
22:23
Фото: observador.pt
В рамках 9-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» Романа Яремчука обыграла в гостях «Визелу».
Украинец был заменен на 70-й минуте на Эвертона. «Бенфика» забила победный мяч на 8-й добавленной минуте усилиями Рафы Силвы.
Чемпионат Португалии. 9-й тур.
«Визела» – «Бенфика» 0:1
Голы: Рафа Силва, 98
Напомним, ранее «Бенфика» разгромно проиграла мюнхенской «Баварии».
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