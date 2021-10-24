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Чемпионат Португалии. «Бенфика» на 98-й минуте вырвала победу у «Визелы»

Романа Яремчука заменили во втором тайме

Футбол Украинские легионеры
22:23
Чемпионат Португалии. «Бенфика» на 98-й минуте вырвала победу у «Визелы»
Фото: observador.pt

В рамках 9-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» Романа Яремчука обыграла в гостях «Визелу».

Украинец был заменен на 70-й минуте на Эвертона. «Бенфика» забила победный мяч на 8-й добавленной минуте усилиями Рафы Силвы.

Чемпионат Португалии. 9-й тур.

«Визела» – «Бенфика» 0:1

Голы: Рафа Силва, 98

Напомним, ранее «Бенфика» разгромно проиграла мюнхенской «Баварии». 

Карен Агабекян
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