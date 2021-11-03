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Чемпионы Франции на выезде справились с «Севильей»

«Доги» с 15-й минуты были в позиции догоняющих
Футбол Лига чемпионов UEFA
08:23
Чемпионы Франции на выезде справились с «Севильей»
фото - Sevilla

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» в Андалусии принимала «Лилль».

Лукас Окампос помог хозяевам открыть счет уде на 15-й минуте.

Пол занавес первого тайма Джонатан Дэвид вернул паритет, реализовав 11-метровый удар.

А уже во второй половине встречи Жонатан Иконэ вывел действующих чемпионов Франции вперед.

Ситуация в группе G после 4-х матчей.

Лига чемпионов, группа G

«Севилья» – «Лилль» 1:2

Голы: Окампос, 15 – Дэвид, 43 (пен.), Иконэ, 51.

«Севилья»: Буну, Навас (Монтьель, 65), Кунде, Диего Карлос, Акунья, Сусо (Жордан, 57), Оливер Торрес (Мунир, 72), Окампос, Фернандо, Дилэйни (Ламела, 57), Рафа Мир (Эн-Несири, 57).

«Лилль»: Грбич, Челик, Фонте, Тиагу Джало, Рейнилду, Иконе, Андре, Саншеш (Языджи, 72), Бамба, Дэвид (Шека, 86), Веа (Онана, 75).

Предупреждения: Дилэйни (42), Эн-Несири (61), Бамба (77), Иконе (79), Андре (87), Окампос (89), Монтьель (90), Диего Карлос (90), Шека (90), Грбич (90), Языджи (90).

Павел Харченко
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