Чемпионы Франции на выезде справились с «Севильей»
В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» в Андалусии принимала «Лилль».
Лукас Окампос помог хозяевам открыть счет уде на 15-й минуте.
Пол занавес первого тайма Джонатан Дэвид вернул паритет, реализовав 11-метровый удар.
А уже во второй половине встречи Жонатан Иконэ вывел действующих чемпионов Франции вперед.
Ситуация в группе G после 4-х матчей.
Лига чемпионов, группа G
«Севилья» – «Лилль» 1:2
Голы: Окампос, 15 – Дэвид, 43 (пен.), Иконэ, 51.
«Севилья»: Буну, Навас (Монтьель, 65), Кунде, Диего Карлос, Акунья, Сусо (Жордан, 57), Оливер Торрес (Мунир, 72), Окампос, Фернандо, Дилэйни (Ламела, 57), Рафа Мир (Эн-Несири, 57).
«Лилль»: Грбич, Челик, Фонте, Тиагу Джало, Рейнилду, Иконе, Андре, Саншеш (Языджи, 72), Бамба, Дэвид (Шека, 86), Веа (Онана, 75).
Предупреждения: Дилэйни (42), Эн-Несири (61), Бамба (77), Иконе (79), Андре (87), Окампос (89), Монтьель (90), Диего Карлос (90), Шека (90), Грбич (90), Языджи (90).