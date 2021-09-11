Чемпионы Франции в четвертый раз за пять туров теряют очки, теперь – с «Лорьяном»

После ухода Кристофа Галтье команду начали преследовать неудачи

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Пятый тур французской Лиги 1 открывал матч «Лилля» и «Лорьяна».

Действующие чемпионы пропустили в самом начале встречи – на седьмой минуте счет открыл Лорьянте.

Ситуацию для «догов» выровнял Бурак Йылмаз, реализовав пенальти, но под занавес встречи Моффи вновь вывел хозяев вперед и принес своей команде победу.

«Лилль» смог набрать лишь пять очков на старте нового розыгрыша чемпионата и занимает 10 строчку в национальном первенстве. «Лорьян» же с 8 пунктами идет на 4 месте.

«Лорьян» – «Лилль» 2:1

Голы: Лорьянте, 7, Моффи, 87 – Йылмаз, 25 (пен.)

«Лорьян»: Нарди, Игор Силва, Мендес, Лапорт, Йенц, Ле Гофф, Монкондюи (Буагар, 80), Лемуан (Ле Бри, 89), Абержель, Лорьянте (Грбич, 81), Моффи (Диарра, 90).

«Лилль»: Грбич, Тиагу Джало, Фонте, Ботман, Рейнилду, Языджи (Дэвид, 75), Андре, Шека, Гомес (Гудмундссон, 59), Иконе (Лихаджи, 88), Йылмаз.

Предупреждения: Абержель (34), Гомес (44), Буагар (90), Шека (90). – «Лилль» 2:1