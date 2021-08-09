Чемпионы Италии готовы приобрести одного из главных обидчиков сборной Украины на Евро
«Интер» предложил ПСВ 15 миллионов за защитника сборной Нидерландов Дензела Дюмфриса, сообщает журналист Nicolo Schira.
Миланцам нужен игрок правого фланга обороны на замену ушедшему в ПСЖ Ашрафу Хакими. Физически сильный и быстрый голландец, ярко выстреливший на Евро – является главным кандидатом на эту позицию.
«Нерадзурри» предложат футболисту контракт до 2025 года.
В минувшем сезоне Дюмфрис провел в составе ПСВ 41 матч, где отметился 4 голами и 9 ассистами.
На чемпионате Европы игрок дошел со сборной Нидерландов до 1/8 финала, где уступил чехам. За 4 матча на форуме защитник отметился двумя голами, один из которых – победный мяч в ворота сборной Украины.
Напомним, «Интер» продаст главную звезду в «Челси» за бешенные деньги.
Комментарии 0