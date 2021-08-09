Чемпионы Италии готовы приобрести одного из главных обидчиков сборной Украины на Евро

Футболист помог своей сборной победить в матче

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«Интер» предложил ПСВ 15 миллионов за защитника сборной Нидерландов Дензела Дюмфриса, сообщает журналист Nicolo Schira.

Миланцам нужен игрок правого фланга обороны на замену ушедшему в ПСЖ Ашрафу Хакими. Физически сильный и быстрый голландец, ярко выстреливший на Евро – является главным кандидатом на эту позицию.

«Нерадзурри» предложат футболисту контракт до 2025 года.

В минувшем сезоне Дюмфрис провел в составе ПСВ 41 матч, где отметился 4 голами и 9 ассистами.

На чемпионате Европы игрок дошел со сборной Нидерландов до 1/8 финала, где уступил чехам. За 4 матча на форуме защитник отметился двумя голами, один из которых – победный мяч в ворота сборной Украины.

Напомним, «Интер» продаст главную звезду в «Челси» за бешенные деньги.