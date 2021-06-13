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Тренер России Черчесов – о разгроме от Бельгии: «Турнир на одном матче не заканчивается, ждем финнов»

Россия уступила сопернику 0:3
Футбол Евро-2020
10:33
Тренер России Черчесов – о разгроме от Бельгии: «Турнир на одном матче не заканчивается, ждем финнов»
Станислав Черчесов / Фото: Известия

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал разгромное поражение своей команды от Бельгии (0:3) в 1-м матче Евро-2020.

«Никакого давления нет, мы в турнире. Есть первый мяч, который, к сожалению, не сыграли, как планировали. Ждем финнов, матч многое для нас решает, дальше Дания. Турнир на одном матче не заканчивается.

Черышев и в игру не попал, и тактически надо было менять систему. Мы поставили его под Дзюбу, что не очень ему привычно. Задействовали Миранчука, мы с ним вчера говорили, знал, что он будет задействован. Другое дело, что были моменты, где он мог получше сыграть.

Говорить по результату нечего, все на табло. Начали игру, как планировали, компактно. Пропущенный мяч из ничего повлиял на ход игры, на моральное состояние, что мне больше всего не понравилось. Надо было переламывать. Во втором тайме сделали замены, стали играть компактно. Другой момент, что не создали достаточного количества шансов, были стандарты. Бельгийцы перекрыли зоны».


Напомним, сегодня на Евро-2020 стартует и сборная Украины. Следите за матчем Нидерланды – Украина вместе с XSPORT.ua начиная с 22:00.

Видео трансляция матча Нидерланды – Украина.

Онлайн трансляция матча Нидерланды – Украина.

Источник: Чемпионат Петр Приходько
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Теги

Станислав Черчесов Бельгия - Россия сборная России (футбол) сборная Бельгии (футбол)

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