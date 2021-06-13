Тренер России Черчесов – о разгроме от Бельгии: «Турнир на одном матче не заканчивается, ждем финнов»

Станислав Черчесов / Фото: Известия

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал разгромное поражение своей команды от Бельгии (0:3) в 1-м матче Евро-2020.

Черышев и в игру не попал, и тактически надо было менять систему. Мы поставили его под Дзюбу, что не очень ему привычно. Задействовали Миранчука, мы с ним вчера говорили, знал, что он будет задействован. Другое дело, что были моменты, где он мог получше сыграть.

Говорить по результату нечего, все на табло. Начали игру, как планировали, компактно. Пропущенный мяч из ничего повлиял на ход игры, на моральное состояние, что мне больше всего не понравилось. Надо было переламывать. Во втором тайме сделали замены, стали играть компактно. Другой момент, что не создали достаточного количества шансов, были стандарты. Бельгийцы перекрыли зоны».