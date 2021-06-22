Дания разгромила Россию и вышла в плей-офф Евро-2020 со 2-го места. Команда Черчесова покинула турнир
Черчесова могут уволить из сборной России
Команда вылетела из турнира
Фото: SPORT24
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов может покинуть свой пост.
В руководстве недовольны выступлением команды на Евро-2020. Россия вылетела, заняв последнее место в своей группе.
В ближайшее время пройдет исполком РФС, который решит судьбу тренера. Наставник в отставку подавать не собирается.
Черчесов – в топ-5 самых высокооплачиваемых тренеров Евро-2020. Его оклад – 2,5 миллиона евро.
Комментарии 0