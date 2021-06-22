Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Черчесова могут уволить из сборной России

Команда вылетела из турнира
Футбол В Европе
18:10
Черчесова могут уволить из сборной России
Фото: SPORT24

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов может покинуть свой пост.

В руководстве недовольны выступлением команды на Евро-2020. Россия вылетела, заняв последнее место в своей группе.

В ближайшее время пройдет исполком РФС, который решит судьбу тренера. Наставник в отставку подавать не собирается.

Черчесов – в топ-5 самых высокооплачиваемых тренеров Евро-2020. Его оклад – 2,5 миллиона евро.

Источник: Sport24 Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Станислав Черчесов сборная России (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Тренер сборной России: «Мы видим и свет в конце тоннеля, и дверь, куда идти»
Тренер сборной России: «Мы видим и свет в конце тоннеля, и дверь, куда идти»
Футбол В Европе
13:28
«Дилетанты! Хуже на Евро-2020 нет». Экс-катмен Усика и Ломаченко жестко раскритиковал сборную России
«Дилетанты! Хуже на Евро-2020 нет». Экс-катмен Усика и Ломаченко жестко раскритиковал сборную России
Бокс Профессиональный бокс
12:32
Боец MMA о России на Евро-2020: «Кучка миллионеров бегает – да хоть золотом засыпьте. Да ну их к черту»
Боец MMA о России на Евро-2020: «Кучка миллионеров бегает – да хоть золотом засыпьте. Да ну их к черту»
MMA
12:16
Российский комментатор: «Выступление нашей сборной на Евро-2020 – провал»
Российский комментатор: «Выступление нашей сборной на Евро-2020 – провал»
Футбол Сборная Украины
11:18
Александр Емельяненко поддержал Россию в матче с Данией
Александр Емельяненко поддержал Россию в матче с Данией
MMA
21 июня 13:40
Форвард сборной Дании: «Если не обыграем такую команду, как Россия, то не заслуживаем пройти дальше»
Форвард сборной Дании: «Если не обыграем такую команду, как Россия, то не заслуживаем пройти дальше»
Футбол Евро-2020
20 июня 15:47

Новости: Футбол

Дуэлунд: «Надеюсь сыграть важную роль в матчах за НЕК»
Дуэлунд: «Надеюсь сыграть важную роль в матчах за НЕК»
Украинская Премьер-лига
18:22
Щенсны: «У нас есть вера и желание выйти из группы»
Щенсны: «У нас есть вера и желание выйти из группы»
Евро-2020
18:20
Черчесова могут уволить из сборной России
Черчесова могут уволить из сборной России
В Европе
18:10
Форвард «Барселоны» пропустит 4 месяцы из-за травмы
Форвард «Барселоны» пропустит 4 месяцы из-за травмы
Евро-2020
18:10
Экс-форвард «Милана»: «Я бы не стал недооценивать Яремчука»
Экс-форвард «Милана»: «Я бы не стал недооценивать Яремчука»
Серия А (Италия)
17:55
Сабо: «Хотелось бы выйти дальше, но перспективы я не вижу»
Сабо: «Хотелось бы выйти дальше, но перспективы я не вижу»
Евро-2020
17:45
Зинченко: «Критику мы заслужили. Но нам не привыкать»
Зинченко: «Критику мы заслужили. Но нам не привыкать»
Сборная Украины
17:31
Малиновский: «Ты чувствуешь опустошенность, потому что мог сделать больше»
Малиновский: «Ты чувствуешь опустошенность, потому что мог сделать больше»
Евро-2020
17:25
Экс-игрок сборной Украины: «На месте Шевченко я бы подал в отставку»
Экс-игрок сборной Украины: «На месте Шевченко я бы подал в отставку»
Евро-2020
17:15
Все новости

Популярные новости

Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Послесловие
Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 11:59
8
Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Бокс Профессиональный бокс
15 июня 14:17
15
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
Бокс Профессиональный бокс
17 июня 22:19
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 12:35
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 10:01
1
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Бокс Профессиональный бокс
16 июня 07:27
Все новости