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Через два года уменьшится число команд чемпионата Франции
Более половины клубов Лиги 1 поддержали решение
19:04
Фото: Ligue 1
Профессиональная футбольная лига Франции уменьшит число команд национального чемпионата с сезона-2023/24, сообщает L`Equipe.
В Лиге 1 вместо станет 18 команд вместо 20. По итогам следующего сезона чемпионат Франции покинут четыре команды, а поднимутся только два клуба. Отмечается, что решение поддержали более половины клубов, при этом они предполагали, что сократить чемпионат можно на сезон раньше.
Генеральная ассамблея LFP должна утвердить это решение в четверг, 3 июня.
Напомним, что чемпионом Лиги 1 в сезоне 2020-2021 стал «Лилль».
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