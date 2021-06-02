Через два года уменьшится число команд чемпионата Франции

Более половины клубов Лиги 1 поддержали решение

Фото: Ligue 1

Профессиональная футбольная лига Франции уменьшит число команд национального чемпионата с сезона-2023/24, сообщает L`Equipe.



В Лиге 1 вместо станет 18 команд вместо 20. По итогам следующего сезона чемпионат Франции покинут четыре команды, а поднимутся только два клуба. Отмечается, что решение поддержали более половины клубов, при этом они предполагали, что сократить чемпионат можно на сезон раньше.

Генеральная ассамблея LFP должна утвердить это решение в четверг, 3 июня.

Напомним, что чемпионом Лиги 1 в сезоне 2020-2021 стал «Лилль».