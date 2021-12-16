Сегодня сборная Украины узнает соперников в Лиге наций
В 19:00 в Ньоне начнется жеребьевка группового раунда Лиги наций. Сборная Украины после вылета из дивизиона А перешла в дивизион В.
Корзины выглядят следующим образом:
- Лига А
Корзина 1: Франция, Испания, Италия, Бельгия
Корзина 2: Португалия, Нидерланды, Дания, Германия
Корзина 3: Англия, Польша, Швейцария, Хорватия
Корзина 4: Уэльс, Австрия, Чехия, Венгрия
- Лига В
Корзина 1: Украина, Швеция, Босния и Герцеговина, Исландия
Корзина 2: Финляндия, Норвегия, Шотландия, Россия
Корзина 3: Израиль, Румыния, Сербия, Ирландия
Корзина 4: Словения, Черногория, Албания, Армения
- Лига С
Корзина 1: Турция, Словакия, Болгария, Северная Ирландия
Корзина 2: Греция, Беларусь, Люксембург, Северная Македония
Корзина 3: Литва, Грузия, Азербайджан, Косово
Корзина 4: Казахстан/Молдова, Кипр/Эстония, Гибралтар, Фарерские острова
- Лига D
Корзина 1: Казахстан/Молдова, Кипр/Эстония, Лихтенштейн, Мальта
Корзина 2: Латвия, Сан-Марино, Андорра
Матчи группового раунда Лиги наций пройдут осенью 2022-го года.