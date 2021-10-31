Черная полоса Яремчука? Форвард не может забить за «Бенфику» уже 7 матчей подряд

И ушел с поля уже в перерыве последней игры «орлов»

Роман Яремчук / Фото: Eurosport

Нападающий «Бенфики» Роман Яремчук не может отличиться за свою команду в 7-ми матчах подряд.

В последней встрече в игре с «Эшторилом» (1:1) в рамках чемпионата Португалии Яремчук и вовсе был заменен в перерыве. Вот так это прокомментировал главный тренер «орлов» Жорже Жезуш, его слова приводит пресс-служба клуба.

«Гонсалу Рамуш в игре «Гимарайнш» был для меня лучшим игроком. Не только за то, как он играл, но и за его скорость. Он молод и мог за эти 45 минут создать больше давления на соперника. Гонсалу Рамуш больше подходит для контратакующей игры, чем Роман. Нам нужна была свежесть».

Последний раз Яремчук забивал за «Бенфику» в конце сентября, в матче с «Гимарайншем», тогда форвард отличился дублем.

Ранее сообщалось, что Яремчук интересен «Милану».