«Черноморец» и «Львов» прервали свои серии из поражений, сыграв вничью

Оба мяча были забиты во втором тайме

Фото: ФК Черноморец

«Черноморец» в домашнем матче 12 тура УПЛ дома сыграл вничью со «Львовом».

Одесситы больше владели инициативой, но подводила команду реализация. Впрочем, во втором тайме забить им удалось. Михайленко переиграл вратаря.

«Львов» почти мигом среагировал и сумел быстро сравнять счет. Через шесть минут вновь равный счет на табло установил Эрнест.

Победителя выявить командам было не суждено. Обе команды прервали свои серии из двух подряд поражений.

УПЛ. 12-й тур:

«Черноморец» – «Львов» 1:1

Голы: Михайленко, 71 – Эрнест, 77

«Черноморец»: Кучерук, Вантух, Кузик (Авагимян, 70), Биловар, Путря, Цитаишвили, Михайленко, Смирный, Вачиберадзе (Исаенко, 70), Дубко, Бугай (Ванат, 70).

«Львов»: Ильющенков, Якимец (Ременяк, 59), Лека, Романчук, Зозуля (Грисьо, 75), Чирьяк (Ныч, 59), Брикнер, Довгий, Политыло, Алваро (Семенив, 67), Ньярко.