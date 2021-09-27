Гура: «С «Динамо» отдали все силы – на «Мариуполь» было тяжело настроиться»
«Черноморец» и «Мариуполь» арендовали себе место в топ-15 самых молодых команд Европы
Также стали известны средние возраста составов «Шахтера» и «Динамо»
27 сентября 20:00
Фото - УПЛ
Сразу две украинские команды вошли в список 15 самых молодых команд Европы. Об этом сообщает Футбольная обсерватория CIES.
«Черноморец» занял в рейтинге седьмое место (10 – в мире) со средним возрастом игрока в 22,43 года. «Мариуполь» замкнул топ-15 с показателем в 23,02.
Неожиданно средний возраст «Шахтера» оказался меньшим, чем у «Динамо» – 25,32 против 25,62. Интересно, что аналогичный показатель с «горняками» имеет их недавний обидчик в Лиге чемпионов «Шериф».
Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал о влиянии главного тренера Мирчи Луческу на молодых игроков команды.
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