«Черноморец» и «Мариуполь» арендовали себе место в топ-15 самых молодых команд Европы

Также стали известны средние возраста составов «Шахтера» и «Динамо»

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Сразу две украинские команды вошли в список 15 самых молодых команд Европы. Об этом сообщает Футбольная обсерватория CIES.

«Черноморец» занял в рейтинге седьмое место (10 – в мире) со средним возрастом игрока в 22,43 года. «Мариуполь» замкнул топ-15 с показателем в 23,02.

Неожиданно средний возраст «Шахтера» оказался меньшим, чем у «Динамо» – 25,32 против 25,62. Интересно, что аналогичный показатель с «горняками» имеет их недавний обидчик в Лиге чемпионов «Шериф».

Ранее президент «Динамо»