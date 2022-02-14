«Черноморец» занял третье место на Winter Cup, каждый матч которого завершал серией пенальти
«Черноморец» хотел вернуть Авагимяна из «Александрии»
Полузащитник перешел в новую команду в январе
14 февраля 18:51
Фото: ФК Черноморец
«Черноморец» хотел вернуть полузащитника Артура Авагимяна.
В январе он перешел в «Александрию». О сумме трансфера не сообщалось.
Одесситы в феврале задумали вернуться хавбека. «Александрия» сообщила, что хочет за него 500 тысяч долларов.
«Черноморец» отказался от такой идеи.
Авагимян подписал контракт с «Александрией» на 3 года.
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